مغن مصري يحضر عرس فنانة شهيرة ويسبب أزمة (فيديو)

استنكرت نقابة المهن الموسيقية في مصر استعانة الموسيقار هاني مهنى بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في حفل زواج ابنته الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة في بيان صحفي، على أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهنى نقابي، وشغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، وهو على دراية باللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

واستنكر مجلس النقابة قيام المايسترو هاني مهنى بالاستعانة بحمو بيكا في فرح نجلته، مضيفا أن هذا الأمر أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

وتعليقا على بيان النقابة قال الموسيقار هاني مهنى، إنه لم يوجه دعوة للمغني بيكا وتفاجأ بوجوده في حفل الزفاف.

المصدر: اليوم السابع