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سعوديون يحتفلون بالعثور على الطفلة أمجاد الشراري المفقودة (فيديو)

مجتمع

سعوديون يحتفلون بالعثور على الطفلة أمجاد الشراري المفقودة (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق احتفال مواطنين سعوديين بعد العثور على طفلة فقدت خلال رحلة برية مع ذويها بالعمارية في الجوف شمالي المملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر لحظة العثور على الطفلة أمجاد الشراري (3 سنوات) برفقة شباب ومجموعة من أهل الجوف، عقب العثور عليها نائمة بالقرب من حجر بالبرية، بعدما تاهت عن أسرتها خلال قيامهم برحلة برية، ولم تستطع العودة إليهم.

ووثق مقطع الفيديو احتفال المواطنين بالعثور على الطفلة عبر عروض بالسيارات وإطلاق الزمامير.

المصدر: RT

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