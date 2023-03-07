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مصر.. ابنة شيرين عبد الوهاب تصدم الجمهور من غرفة نومها (فيديو)

مجتمع

مصر.. ابنة شيرين عبد الوهاب تصدم الجمهور من غرفة نومها (فيديو)
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أثارت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل بظهورها عبر تطبيق تيك توك بعد أن ظهرت بمساحيق كثيفة بشكل صادم برفقة أصدقائها . 

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وظهرت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب بشكل صادم ، بعد أن وضعت مكياجا كثيفا، وهي تمزح مع أصدقائها من داخل غرفة نومها، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

بعض المتابعين انتقدوا ابنة شيرين، مؤكدين انها مازالت صغيرة على تقديم تلك الفيديوهات ، بل عاتب البعض أمها شيرين عبد الوهاب كونها لا تتدخل فى المحتوى الذي تقوم ابنتها بنشره.

المصدر: صدى البلد

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