"راق ومحتشم".. الملكة رانيا تضع اللمسة الأخيرة على فستان الأميرة إيمان في ليلة الحنة (صورة)

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، صورة لها وهي تضع اللمسات الأخيرة على فستان ابنتها الأميرة إيمان، قبل حفلة الحنة.

ونشرت الملكة رانيا الصورة التي لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها، معلقة عليها بالقول:"اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء إيمان"، حيث أن ليلة الحناء هي احتفال بالعروس قبل حفل الزفاف، وهي عادة قديمة عند الكثير من الشعوب، تم استحداثها لتصبح من أهم طقوس مراسم الزواج العربي في الوقت الحالي.

وتلقت الملكة على الصورة تهنئات كثيرة، كما علق أحدهم قائلا: "ما شا الله الاناقة في الاحتشام"، وأضاف آخر: "عائله راقيه راقيه راقيه ماشاء الله".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الديوان الملكي: "الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي"

المصدر: RT