إليسا ومروان خوري يهديان أغنية لابنة العاهل الأردني بمناسبة عقد قرانها والملكة رانيا تعلق (فيديو)

شاركت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أغنية للفنانة إليسا، قدمتها هدية للعروسين بعد الإعلان عن موعد عقد قران الأميرة إيمان.

وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت الملكة رانيا الأغنية التي جاءت ضمن فيديو يتضمن لقطات تجمعها مع ابنتها الأميرة إيمان في مراحلها المختلفة، معلقة بالقول: ""بعد أسبوع، إن شاء الله، بشوفك عروس.. حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار".

وأردفت: "شكرا للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان…صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".

والأغنية بعنوان "يا أميرة الحلوين"، غنتها الفنانة اللبنانية إليسا، وكتبها ولحنها الفنان اللبناني مروان خوري"

هذا ونشر الفنان مروان خوري، الأغنية عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام".

و أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني يوم الأحد، أن عقد قران الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، سيكون يوم الأحد المقبل، الموافق الـ12 من شهر مارس الجاري.

المصدر: RT