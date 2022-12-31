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الأردن.. الديوان الملكي يعلن موعد عقد قران ولي العهد

مجتمع

الأردن.. الديوان الملكي يعلن موعد عقد قران ولي العهد
RT @RHCJO
ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة خالد السيف
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أعلن الديوان الملكي في الأردن اليوم السبت، عن موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وقال في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم عقد قران صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو 2023".

وفي أغسطس 2022، شهدت العائلة الملكية الأردنية، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية حينها أن قراءة الفاتحة جرت في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: بترا

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