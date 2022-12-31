الأردن.. الديوان الملكي يعلن موعد عقد قران ولي العهد

أعلن الديوان الملكي في الأردن اليوم السبت، عن موعد عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف.

وقال في بيان: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم عقد قران صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من يونيو 2023".

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي #الأردنpic.twitter.com/HKS4RV8cAO — RHC (@RHCJO) December 31, 2022

وفي أغسطس 2022، شهدت العائلة الملكية الأردنية، خطوبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية حينها أن قراءة الفاتحة جرت في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض، في 28 أبريل 1994، للسيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

حضور خطوبة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في ملخص نشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني 14 – 18 آب 2022



The weekly wrap-up of His Majesty King Abdullah II’s key activities during the week of 14 – 18 August 2022 pic.twitter.com/bcmhcehXHq — RHC (@RHCJO) August 19, 2022

المصدر: بترا