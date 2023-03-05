مصر تعلن عن مفاجأة قريبا تتعلق بالملك خوفو

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إنه يتم البحث عن جميع آثار الملك خوفو التي لم يتم الكشف عنها، موضحا أن أرض مصر لم تبح حتى الآن عما تحويه من آثار.

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وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الملك خوفو هو الوحيد الذي لم يتم الكشف عن آثاره، قائلا: منذ عام 2017 لم يمر شهر وإلا ويكون هناك اكتشاف أثري جديد.

وشدد وزيري على أن ما نراه من آثار فوق الأرض لا يتعدى 40 % من حجم الآثار في باطنها، مؤكدا أن منطقة سقارة تحظى بكنوز من الآثار، وأن أي اكتشافات جديدة في الأهرامات تجذب العالم

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت في استرداد 30 ألف قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، منها التابوت الأخضر، وهي رسالة مهمة جدا، قائلا: "مش هنفرط في آثار مصر، والفترة الجاية هيكون في مفاجآت وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل".

ونوه بأن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا تتعاون مع مصر في عمليات استرداد الآثار المهربة من مصر، لافتا إلى أن الوضع مختلف في بريطانيا لبيع الآثار في صالات المزاد، ومصر لن تفرط في أي قطعة أثرية خرجت منها بطريقة غير مشروعة.

المصدر: الشروق