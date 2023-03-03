الولايات المتحدة.. استهتار الشرطة يودي بحياة سيدة ستينية (فيديو)

لقيت سيدة ستينية مصرعها في ولاية تينيسي الأمريكية بسكتة دماغية، جراء استهتار الشرطة بحالتها الصحية، وإخراجها من أحد مشافي الولاية عنوة.

ووثق مقطع فيديو تداوله نشاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إخراج الشرطة للضحية المدعوة ليزا إدواردز، عنوة من أحد مشافي ولاية تنيسي الأمريكية، عقب تلقيهم بلاغا من إدارة المستشفى يطلب منهم إخراجها.

This is the only example of policing and healthcare in the United States that you need.



A hospital called police on an elderly woman in distress they insisted was simply causing a scene. She was then arrested and berated while having a stroke and died in police custody. pic.twitter.com/au6Z2DcOOS — 🅹🅾️🅴🆈աrecκ ☭ (@joeywreck) February 26, 2023

ويظهر مقطع الفيديو، السيدة ليزا، وهي تشرح للشرطة وضعها الصحي، وإصابتها بالربو، وأنها غير قادرة على التنفس جديدا، حتى أنها أخرجت جهاز الربو خاصتها، وأرته للشرطة حتى يرأفوا بحالها، لكنهم سخروا منها، واتهموها بـ "التمارض"، وخصوصا بعد حصولهم على تأكيد من إدارة المشفى أنها بحالة جيدة ولا تعاني من أية مشاكل صحية.

وبعد ذلك، يظهر المقطع إدخال عناصر الشرطة للسيدة إلى سيارتهم بالقوة، وهي تردد عبارة "لا أستطيع التنفس"، و"ستتسببون بموتي"، ومن ثم توقفت عن الحديث، لتتوقف السيارة ويتفاجأ عناصر الشرطة بالسيدة فاقدة للوعي في المقعد الخلفي.

ويظهر المقطع محاولة رجال الشرطة إيقاظها بلا جدوى، ما دفعهم لطلب الإسعاف بسرعة، لاعتقادهم أن المرأة على قيد الحياة وأنها ما زالت تتمارض، ليصدموا بعد وصول الإسعاف أن المرأة توفيت بسكة دماغية، نتيجة توقف وصول الأكسجين إلى خلايا دماغها.

وأوضحت عائلة ليز أنها أصيب بسكة دماغية عام 2019، الأمر الذي أعاق قدرتها على الحركة، وجعلها تتنقل على كرس متحرك، لكنهم أكدوا أنها كانت بكامل قواها العقلية بالرغم من إعاقتها الجسدية، وأنها لم تستحق أن تعامل بهذه الطريقة اللاإنسانية من قبل المشفى وطواقم الشرطة.

ومن جانبه أفاد مكتب التحقيقات بولاية تينيس، بأن المرأة تعدت لعدة أيام على ممتلكات المشفى الذي كان يطالبها بالمغادرة، كونها لا تحتاج للرعاية الصحية، الأمر الذي دفع إدارة المشفى لطلب المساعدة من الشرطة.

وأوضح المكتب، أن شرطة مدينة نوكسفيل تجري تحقيقا لتحديد ما إذا انتهكت طواقمها القوانين والقواعد الإدارية، مع توقيفها الضباط المتهمين في القضية لحين انتهاء التحقيقات.

وأثار مقطع الفيديو رد فعل ساخط بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الأمريكي، وسط مطالبات بمعاقبة رجال الشرطة الذين اعتقلوا المرأة، وكذلك مقاضاة أطباء المستشفى الذين رفضوا علاجها.

Sad she was clearly lacking oxygen. The hospital discharged my mom once. When I came to get her I seen her O2 was at 87 & it should be above 92 to avoid O2! She wasn’t any on oxygen her brain was being deprived. They call it hypoxia! Instead of going home mom ended up in ICU! — EMG (@EvieMarie1435) February 27, 2023

No family to protect her, this is awful. — Standforfreedom (@Standforfreed11) February 28, 2023

This is a unfortunate cathastropic event. I worked at a hospital where we have to deal with this "regulars" or frequent flyers, they come in ED almost every day not for medical stuff but for their social needs like food and diaper change. They need help but refused to be helped — Francis Md (@FrancisMd3) February 28, 2023

Goldfish level intelligence and bigoted authoritarian personality is a bad combination and yet somehow these are the ones we issue a gun and a squad car to. — carol leonard (@laughingcat2016) March 2, 2023

there is no actual evidence that she died she just became unconscious becasue of the shock. — Grodstose (@grodstose) February 27, 2023

She was kind caked out of the hospital because THEY thought she was faking it. — @hughessarge (@hughessarge2) February 27, 2023

المصدر: ديلي ميل