زاخاروفا: "ملكة الثلج فقدت رونقها"

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صور نشرها الصحفي دومينيك صامويلز لحفل لـ "ملكات الدراغ" مع أطفال في سن الثانية.

و"ملكة الدراغ" Drag Queen هو شخص، عادة ما يكون ذكرا، يرتدي ملابس نساء مبهرجة ويضع ماكياجا صارخا وغالبا ما يبالغ في ارتداء الملابس والإكسسوارات ووضع الزينة لأغراض الترفيه والاستعراض، وارتبطت "ملكات الدراغ" في العصر الحديث بالرجال المثليين ومجتمع المثليين بصفة عامة، وأصبح من الممكن أن تكون من أي جنس.

كتبت زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام": "تكتسب العروض الترفيهية بمشاركة ما يسمى بـ (ملكات الدراغ) من راقصي الاستربتيز الذين يرتدون ملابس الجنس الآخر، شعبية واسعة في بريطانيا لا سيما في صيغة (عروض حسية) للأطفال من سن صفر وحتى عامين.

وعلى حساب أحد هذه الفرق المتخصصة في مثل هذه العروض Caba Baba Rave ومقرها لندن، تم نشر قصص مع لقطات فيديو التقطت خلال أحد هذه الفعاليات، ثم نشرها الصحفي دومينيك صامويلز. تسببت هذه القصة في استياء عام وغضب، حتى بين الجمهور البريطاني التقدمي.

كم فقدت ملكة الثلج رونقها؟".

المصدر: تليغرام