دراسة: أربعة أيام عمل في الأسبوع تحسن صحة العاملين وتجعلهم سعداء

اتضح أن اتباع نظام عمل أربعة أيام في الأسبوع لا يؤدي إلى انخفاض الأرباح، بل بالعكس يزيدها. لذلك تخطط معظم الشركات التي اختبرته مواصلة العمل به.





واكتشف الباحثون أن نظام العمل أربعة أيام في الأسبوع الذي اشتركت في اختباره شركات بريطانية يعمل فيها حوالي 2900 موظف، لا ينقذ العاملين من الارهاق والأمراض فقط، بل هو مفيد للعمل نفسه.

وكان الباحثون يستطلعون رأي العاملين في هذه الشركات بانتظام وبصورة دورية، من أجل تقييم تأثير يوم العطلة الإضافي في حياتهم.

إقرأ المزيد

و أكد العاملون على أنهم حاليا نادرا ما يعانون من القلق وأن صحتهم النفسية والبدنية تحسنت بصورة ملحوظة. وإحصائيا أعلن 71 بالمئة منهم أنهم لا يشعرون بالإرهاق حاليا و39 بالمئة منهم اعلنوا أنهم لا يعانون من الإجهاد كما كانوا في السابق.

ويضيف الباحثون، انخفض عدد أيام الاجازات المرضية بنسبة 65 بالمئة، وانخفض عدد المستقيلين بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية. كما أعلن 60 بالمئة من العاملين عن تحسن تواصلهم مع الأقارب ورعايتهم، و62 بالمئة أعلنوا أصبح من السهل الجميع بين العمل والحياة الاجتماعية.

ووفقا للباحثين، الشيء المهم هنا، هو أن أرباح هذه الشركات لم تتغير خلال فترة التجربة، بل انه ارتفع في المتوسط بنسبة 1.4 بالمئة.

وقد أعلنت 56 شركة من مجموع 61 شركة شاركت في هذه البرنامج التجريبي أنها تنوي مواصلة العمل بنظام إربعة أيام عمل في الأسبوع، وأكدت 18 شركة أنها ستعمل به دائما.

المصدر: فيستي. رو