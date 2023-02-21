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"المزاح الغبي".. مصريان ينفخان طفلا من منطقة حساسة والشرطة تعاقبهما

مجتمع

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية في مصر، من ضبط متهمين أدخلا كمبروسر هواء عبر فتحة شرج طفل، على سبيل المزاح معه.

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البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا من مستشفى فايد التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 14 عاما مصابا بتهتك في الأمعاء وانتفاخ بخصيتيه، وحالته غير مستقرة، وتم تقديم كل الرعاية للطفل، كما تم عمل اللازم جراء إصابته إثر نفخه بكمبروسر هواء.

وقالت  التحريات الأولية إن المتهمين نفخا المجني عليه بعد وضع خرطوم الهواء في دبره

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الحادث عاملا بورشة تصليح كاوتش وصديقه سائق توك توك، مقيمان بقرية فنارة التابعة لنطاق دائرة مركز فايد.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24

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