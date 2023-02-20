السعودية عائشة عليمي تفوز بـ"الجائزة الكبرى" وذهبية "IIFME" للابتكارات

فازت الدكتورة السعودية عائشة عليمي بالمركز الأول "الجائزة الكبرى"، في المعرض الدولي الـ13 للابتكارات في الشرق الأوسط "IIFME" بدولة الكويت.

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وفي التفاصيل، تمكنت عضو هيئة تدريس قسم تقنية المختبرات في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عائشة عليمي بالمركز الأول "الجائزة الكبرى" والميدالية الذهبية لاختراعها "الكشف عن الاعتلال في بعض الكروموسومات في الأجنة الملقحة" على مستوى الشرق الأوسط، وذلك في المعرض الدولي الـ13 للاختراعات في الشرق الأوسط IIFME بدولة الكويت، بمشاركة 235 مخترعا ومخترعة يمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.



وحصل المشروع، على براءة اختراع في المجال الطبي من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

المصدر: "عكاظ"