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مأساة ريان المغربي تتكرر في مصر..

مجتمع

مأساة ريان المغربي تتكرر في مصر..
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قامت قوات الإنقاذ بمحافظة دمياط في مصر، بانتشال جثة الطفل عماد الذي سقط في بئر للصرف الصحي مساء الأحد، بعدما ظل داخل البئر لساعات.

مأساة ريان المغربي تتكرر في مصر..لحظة استخراج الطفل
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وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط طفل يدعى، عماد محمود حليم يبلغ من العمر 6 سنوات، داخل بالوعة صرف صحي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحدث، لمحاولة انتشال الطفل من البئر.

وبدأ فريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط وفرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي في محاولة استخراج الطفل.

ونجحت الجهود في انتشال جثمان الطفل بعد محاولات الحفر بالمعدات الثقيلة، وماكينات سحب المياه.

المصدر: القاهرة 24

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