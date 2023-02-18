شاهد.. لحظة ظهور قاتلة والدتها في مصر بعد الحكم بإعدامها

ظهرت لقطة لقاتلة أمها في مصر داخل قفص الاتهام، بعدما قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدامها شنقا وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

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وظهرت نورهان قاتلة أمها بمساعدة صديقها وهي ترتدي الملابس البيضاء، حيث تم إسناد تهمة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار لنورهان وصديقها، ويدعى حسين فهمي ويبلغ من العمر 14 عاما، إذ بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليها داليا الحوشي، حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة نورهان إلى محكمة الجنايات، بعد أن أقامت الدليل الفني قبل المتهمين من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك.

وسبق أن أحالت محكمة أحداث بورسعيد المتهم الثاني حسين إلى إحدى دور الرعاية العقابية، عقب ثبوت مساعدته في قتل المجني عليها، والتي عرفت باسم سيدة بورسعيد، بعد أن كشفت وجود علاقة آثمة بينه وبين ابنتها، وذلك لأن سنه أصغر من 15 سنة ولا يحاكم جنائيا طبقا للقانون.

المصدر: مصراوي