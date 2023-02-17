فنان تونسي شهير يثير ضجة كبيرة بسبب "دعوته لنزع حجاب المرأة" (فيديوهات)

أثارت تصريحات الفنان التونسي الشهير محمد كوكة، عن كراهيته للحجاب ودعوته لنزعه على غرار ما فعل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، ضجة كبيرة في البلاد وردودا ساخنة.

وفي تصريحات لقناة "التاسعة"، أشار محمد كوكة إلى أنه يكره الحجاب كونه "يهين المرأة ويحط من شأنها"، على حد زعمه.

وتابع: "إذا اعترضتني امرأة محجبة في الشارع أتمنى أن أخلعه من فوق رأسها..هذا نكران ذات"، لافتا إلى أنه "يسعى لتحرير المرأة".

وأثارت تصريحات كوكة ضجة واسعة في تونس، ولاقى الكثير من ردود الأفعال، حيث نشر النائب السابق زياد الهاشمي، مقطع فيديو لفنانة أكدت أن كوكة احتال عليها بعدما عملت معه في أحد الأعمال الدرامية التي شارك في إنتاجها، وحرمها من أجرها، معلقا عليه بالقول: "الفنان محمد كوكة الذي يكره الحجاب ويرغب بتحرير المرأة منه اتضح أنه يقوم بالاحتيال على النساء!"

وتوجه إلى كوكة قائلا: "قبل أن تفكر بتحرير المرأة، أعطها حقها وتوقف عن سرقتها".

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "ما لا يقل خطورة عن كلام المدعو محمد كوكة هو رد فعل مقدمة البرنامج التي لم تجِد سوى ضحكة بلهاء مقصودة ببضع كلمات تأييد لعبارات ضيفها المقزِزة لتصل بذلك رسالة ضمنية إلى المتلقي مفادها أن ما قاله ذلك "الشيء" مجرد رأي مختلف عابر لا يفسد للود قضية".

مـا لا يقلّ خطـورة عن كلام المدعوّ محمدكوكـة هو ردّ فعل مقدّمة البرنامج الّتي لم تجِد سوى ضحكة بلهـاء معمَّدة ببضع كلمـات تأييـد لعبـارات ضيفها المقزِّزة لتصل بذلك رســالة ضمنيّـة إلى المتلقّـي مفـادهـا أنّ مـا قـاله ذلك ”الـشيء” مجرّد رأي مختلف عـابر لا يفسد للودّ قضيّـة pic.twitter.com/crHA2AuMc5 — أنس Anas (@anasss2022) February 17, 2023

المصدر: RT