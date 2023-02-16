امرأة متهمة بجريمة قتل وتقطيع تعتدي على محاميها في المحكمة (فيديو)

هاجمت امرأة متهمة في قضية قتل وتقطيع في ولاية ويسكونسن الأمريكية محاميها في قاعة المحكمة وضربته على رأسه، بعد لحظات من موافقة أحد القضاة على تأجيل محاكمتها.

وهاجمت تايلور شابزنيس (25 عاما)، محامي الدفاع كوين جولي بعد أن اقترح القاضي في قضية القتل تأجيل المحاكمة شهرين.

ويظهر مقطع فيديو شابزنيس وهي تجلس في قاعة محكمة جرين باي بينما يوصي القاضي توماس جيه والش ببدء محاكمة القتل في 15 مايو بدلا من 6 مارس، وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها.

وقال المحامي قبل تعرضه للاعتداء إن موكلته غير مذنبة بسبب مرض عقلي.

وبعد أن أثار القرار غضب شابزنيس، قامت بالهجوم على المحامي الذي كان جالسا بجانبها وضربته بمرفقيها ومعصميها المقيدين.

وشابزنيس متهمة بالقتل العمد من الدرجة الأولى وتشويه جثة والاعتداء الجنسي من الدرجة الثالثة بزعم مهاجمتها شاد ثيريون في فبراير 2022.

وقالت السلطات إن المشتبه بها خنقت ثيريون في منزل بمنطقة غرين باي، واعتدت عليه جنسيا، وقطعت جسده، تاركة بعض الأجزاء من جسده في جميع أنحاء المنزل، وفي سيارة.

👀 Crazy! #Wisconsin woman accused of decapitating lover randomly attacks own lawyer in court | pic.twitter.com/nmEMVXCHyY — Matrix Memez 🎩 (@MatrixMemez) February 16, 2023