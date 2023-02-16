السودان.. النيابة بصدد طلب رفع الحصانة عن وزير النقل للتحقق من شهادته الجامعية

تتجه النيابة العامة في السودان لمخاطبة مجلس الوزراء لرفع الحصانة عن وزير النقل هشام علي أبو زيد، بشبهة تزوير شهادته الجامعية، حسبما ذكر موقع "باج نيوز".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن النيابة العامة خاطبت جامعة النيلين بصورة رسمية، بشأن شهادة وزير النقل هشام علي أبو زيد، وكشفت عن الخطوة المرتقبة لمجلس الوزراء.

وحسب الموقع فإن كلية التجارة في جامعة النيلين، أفادت بأن تاريخ إجازة الشهادة العائدة للوزير، لا يوجد ضمن تواريخ مجلس الأساتذة المودعة بأمانة الشؤون العالمية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا قضية اتهام الوزير بتزوير شهاداته التي بموجبها تمّ تعيينه في الوزارة.

المصدر: موقع "باج نيوز"