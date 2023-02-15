مصر.. السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بسبب 620 جنيها

قضت محكمة جنايات قنا المصرية بإدانة سيدة بتزوير بطاقة رقم قومي باسم شقيقتها، وسحب مبلغ مالي قدره 620 جنيها من حساب شقيقتها بدائرة مركز قنا، وحكمت عليها بالسجن المشدد 10 سنوات.

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تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمة نهى.م.ح.م.، تبلغ من العمر 46 عاما، تهمة تزوير بطاقة رقم قومي باسم شقيقتها دعاء، وقدمتها لمسؤولي أحد فروع البنك الأهلي وسحبت مبلغ قدره 620 جنيها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة نجحت في استخراج بطاقة رقم قومي بصورتها مستخدمة اسم ووظيفة شقيقتها وقدمت تلك البطاقة لسحب مبلغ 620 جنيها من حساب شقيقتها البنكي، كما حاولت استخراج فيزا مشتريات من البنك، إلا أن اكتشاف واقعة التزوير حال دون ذلك.

وأحيلت القضية برقم 10236 لسنة 2022 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 414 لسنة 2022 حصر قنا، إلى محكمة جنايات قنا والتي عاقبت المتهمة بالسجن 10 سنوات.

المصدر: القاهرة 24