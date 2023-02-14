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فيديو جديد لطفلة سورية نجت من الزلزال: "يوم كامل ما صليت"

مجتمع

فيديو جديد لطفلة سورية نجت من الزلزال:
RT
أشاد بها الجميع.. فيديو جديد للطفلة السورية صاحبة جملة "يوم كامل ما صليت"
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للطفلة التي نجت من تحت أنقاض منزلها في سوريا وقد تحسنت حالتها، حيث اشتهرت بجملتها "صار لي يوم كامل ما صليت".

وظهرت الطفلة السورية في مقطع فيديو جديد بحالة جيدة وتدعو الجميع بالدعاء لها.. وقالت في المقطع "ادعو لي".

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق الطفلة السورية لحظة إنقاذها من بين الركام والأنقاض، لكنها فاجأت الجميع بطلبها.

وقالت الطفلة، كما ظهر في الفيديو المتداول بشكل واسع عبر "تويتر": "اليوم كله ما صليت.. صار لي يوم كامل ما صليت".

وأشاد رواد "تويتر" بهمة الطفلة الناجية من الزلزال، وحرصها على الصلاة.

وتتواصل جهود الدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ، لإنقاذ الناجين واستخراج العالقين من بين ركام الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

المصدر: صحيفة "تواصل" السعودية

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع