فيديو جديد لطفلة سورية نجت من الزلزال: "يوم كامل ما صليت"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للطفلة التي نجت من تحت أنقاض منزلها في سوريا وقد تحسنت حالتها، حيث اشتهرت بجملتها "صار لي يوم كامل ما صليت".

وظهرت الطفلة السورية في مقطع فيديو جديد بحالة جيدة وتدعو الجميع بالدعاء لها.. وقالت في المقطع "ادعو لي".

الشيخ نبيل علي العوضي: تذكرون الطفلة (شام) التي أُنقذت من ركام الزلزال فكان أول ما قالت (يوم كامل ما صليت)!



ها هي تتحدث معنا في المستشفى وتقول لكم (ادعوا لي)#زلزال_سوريا_وتركيا#سوريا#زلزال_تركيا_سوريا#الأمة#TurkeyEarthquake#Syria_earthquakepic.twitter.com/DglIWvKQdX — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) February 14, 2023

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق الطفلة السورية لحظة إنقاذها من بين الركام والأنقاض، لكنها فاجأت الجميع بطلبها.

وقالت الطفلة، كما ظهر في الفيديو المتداول بشكل واسع عبر "تويتر": "اليوم كله ما صليت.. صار لي يوم كامل ما صليت".

وأشاد رواد "تويتر" بهمة الطفلة الناجية من الزلزال، وحرصها على الصلاة.

طفلة نجت من الزلزال ولازالت تتألم …. لكن ما يشغلها هو (يوم كامل ما صليت)!!



يا رب ارحم حالهم pic.twitter.com/yG9mlUFCjO — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) February 11, 2023

وتتواصل جهود الدفاع المدني وفرق البحث والإنقاذ، لإنقاذ الناجين واستخراج العالقين من بين ركام الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا.

المصدر: صحيفة "تواصل" السعودية