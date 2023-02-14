كشف الأسباب الرئيسية لانخفاض الرغبة الجنسية

أعلنت الدكتورة ديانا غينفارسكايا، الخبيرة في علم الجنس، أن انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء سببه عوامل مختلفة.





وتشير الأخصائية في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض الرغبة الجنسية هو إنخفاض إمكانات الطاقة.

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ووفقا لها، يمكن أن تظهر هذه الحالة نتيجة سوء عملية التمثيل الغذائي في الخلايا وبطء إنتاج الطاقة من الغلوكوز والدهون. وهذا يحدث نتيجة نقص العناصر النادرة في الجسم (عامل كيميائي حيوي) وانخفاض النشاط الهرموني، وهذا مرتبط بنقص المواد المغذية الدقيقة والكبيرة وحالة الجهاز العصبي.

وتقول: "بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تنخفض الرغبة الجنسية على خلفية المشكلات النفسية. فإذا فقد الشخص اهتمامه بالحياة واستاء من نفسه ومن المجتمع، فإن الرغبة الجنسية تختفي. ومن دون معالجة المشكلات الداخلية، لا يمكن لأي شخص المضي قدما والتعبير عن نفسه".

وتضيف، كما أن الرغبة الجنسية مرتبطة بالعلاقة بين الشريكين. فمثلا تفقد المرأة الرغبة الجنسية عندما لا تشعر بالثقة والأمان في العلاقة.

وتقول: "تظهر هذه المشكلة لدى الرجال عندما لا يشعر باهتمام شريكته به. لأنه إذا لم يحفز سلوك المرأة شريكها، فإنه يفقد الثقة بنفسه وبالتالي تنخفض الرغبة الجنسية لديه".

وتلفت الخبيرة الاهتمام، إلى أن الرجل قد يشعر بعدم الثقة بنفسه مع امرأة معينة، ولكنه مع غيرها لا يشعر بذلك. ولكن في الواقع، إذا كان الرجل قد فقد داخليا الثقة بنفسه، فإنه لن يتمكن من إقامة علاقات جنسية مع أي امرأة.

وتقول: "ترتبط الرغبة الجنسية للرجل بحالته النفسية وبمدى اهتمام وتقييم شريكته له".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"