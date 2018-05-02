ما العوامل التي تدمّر الرغبة الجنسية عند الزوجين؟

توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن الأجهزة الإلكترونية وكذلك الحيوانات المنزلية الأليفة، تؤثر بشكل مدمر في الحياة الجنسية للزوجين وتقضي على الروابط الزوجية الحميمة.

وخلصت دراسة أعدها فريق من علماء جامعة بايلور الأمريكية إلى أن 70% من الذين خضعوا للدراسة، أكدوا أن الهاتف الذكي يشكل معضلة عويصة تخرب العلاقات في الأسرة وتدمر العائلة.

وتوصل الباحثون إلى أن هذه العوامل، تمثل السبب الذي يجعل الرغبة بالجنس لدى الزوجين تتضاءل عاما بعد عام.

إقرأ المزيد

وذكروا أن العوامل المشار إليها، تعيق الزوجين في ممارسة الجنس لأنها تلهي أحدهما عن الآخر وتشغل كل أوقات الفراغ لديهما.

فعلى سبيل المثال، يقتطع الاعتناء بالحيوانات الأليفة في المنزل وخاصة الكلاب التي تحتاج للخروج برفقة صاحبها عدة مرات في اليوم، حيزا كبيرا من وقت الزوجين.

ومن العوامل المدمرة للجنس بين الزوجين أيضا، ضرورة تنظيف المنزل ومشاهدة التلفزيون في غرفة النوم وامتعاض الزوجة من زوجها لأنه يرفض مساعدتها في مختلف الشؤون المنزلية.

المصدر: برافدا رو

ادوارد سافين