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السعودية تعين الأكاديمية سناء العتيبي مديرة للمرصد الوطني للمرأة

مجتمع

السعودية تعين الأكاديمية سناء العتيبي مديرة للمرصد الوطني للمرأة
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أعلن المرصد الوطني للمرأة في السعودية، عن تكليف الأكاديمية سناء بنت محسن العتيبي مديرة للمرصد الحكومي الذي يعمل على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية.

وصدر قرار تكليف الدكتورة العتيبي بعد تعيين مديرة المرصد السابقة، الدكتورة ميمونة الخليل، الشهر الماضي، أمينا عاما لمجلس شؤون الأسرة.

والعتيبي تحمل درجة الدكتوراه في علم اجتماع القانون من جامعة الملك سعود، وهي عضو لجنة المرأة في مجلس شؤون الأسرة منذ عام 2019. كما عملت مساعدة الوكيلة للدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الملك سعود 2017-2022 .

كما تشغل العتيبي عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية في جامعة الملك سعود، وعضو مجلس الإدارة في الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية.

ويعمل المرصد الوطني للمرأة على تقديم مؤشرات تفصيلية لرصد مشاركة المرأة التنموية، والعمل على تحديث المؤشرات بشكل دوري وإعداد وتنفيذ الدراسات الإحصائية لدعم وتطوير مشاركة المرأة في التنمية.

المصدر: "الوطن"

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