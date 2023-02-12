مصر.. أول تعليق من وزارة الأوقاف على مقطع فيديو لإمام يلعب الكرة داخل المسجد (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو، يظهر فيه أحد المشايخ، وهو يلعب كرة القدم مع الأطفال داخل المسجد، ويدربهم على حراسة المرمى.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو معبرين عن غضبهم مما يجري داخل بيت الله، حيث وصف البعض هذا الفعل بالتعدي على حرمة بيت الله وقدسيته، كونه مكانا للعبادة والسكينة لا اللعب والمزاح.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة فحصت هذا الفيديو، وتبيّن من خلال هذا الفحص أنه لم يحدث داخل مصر.

وأضاف في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن الشيخ الذي يظهر في الفيديو يدعى محمد أبو القطع، لافتا إلى أنه من مشايخ السنة في مدينة صيدا.

وبمتابعة صفحة الشيخ الذي ظهر في المقطع، تبيّن أن هذا الفيديو تم تصويره بأحد مساجد لبنان، وليس في مصر.

المصدر: "القاهرة 24" المصري