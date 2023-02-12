طرده من منزله بعدما عجز عن دفع الإيجار.. والزلزال جعله يلجأ إلى خيمته (فيديو)

نشر أحد السوريين تسجيلا يروي فيه واقعة غريبة، حيث طرده صاحب المنزل بسبب عدم تمكنه من دفع الإيجار، لكن الزلزال جعل المالك مشردا ولجأ إلى خيمة المستأجر.

وفي الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول السوري إنه عجز عن دفع الإيجار لصاحب المنزل لمدة 3 شهور، فقام المالك بإخراجه من منزله ورمى أثاث منزله في الشارع.

عندما تتبدل الأدوار.. صاحب منزل طرد سوريا لا يملك دفع الإيجار فنصب خيمة في الشارع ليأتي الزلزال ويستضيف صاحب المنزل معه في خيمته.. pic.twitter.com/ZXStwqmh6V — عبد القادر وحيد (@elhorya1) February 11, 2023

وأضاف أنه نصب خيمة في الشارع تؤويه مع أطفاله، لكن الزلزال الذي ضرب تركيا في اليوم التالي دمر المنزل الذي كان يستأجره، وجعل صاحبه مشردا مثله في الشارع، بل إن المفاجأة أنه صار لاجئا في خيمة المستأجر السابق.

وفي الفيديو الذي سجله داخل الخيمة، مع طفليه، وبحضور مالك المنزل، ختم السوري أنه لا يشمت بمالك المنزل، ولكن.. هذه حكمة وعظة للجميع، حسب تعبيره.

المصدر: صحيفة "تواصل" الإلكترونية