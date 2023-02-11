نبيلة عبيد تطلب كفالة طفلة سورية ولدت يتيمة تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

أعربت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عن حزنها الشديد للمأساة التي تعرض لها الشعبان السوري والتركي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.

وأشارت نبيلة عبيد إلى أنها مستعدة لكفالة الطفلة التي ولدت تحت الأنقاض في سوريا وتوفت والدتها بعد الولادة مباشرة.

وقالت الفنانة المصرية خلال مداخلة عبر برنامج "mbc trending": "أنا متأثرة جدا بالمأساة الفظيعة واللي بنتابعها كل يوم للشعب التركي والسوري.. وشفت مشهد الحقيقة مش قادرة أتلم على أعصابي من بعد ما شاهدته، وهو الست اللي ولدت تحت الأنقاض واللي ساعدها راجل واتوفت بعد الولادة على طول وهو أخد البنت وخرج من تحت الأنقاض.. حاجة لغاية دلوقتي مخلياني مش بنام أبدا".

وأضافت: عايزة أعرف مصير الطفلة دي فين وقلبي واجعني عليها جدا وعليهم كلهم ونفسي أروح أشترك معاهم، ولو عند حد يا ريت يتواصلوا معايا وأنا مستعدة أخدها.. يا رب يشيل عنا ويشيل عن العالم كله يارب".

كما نشرت نبيلة عبيد تدوينة عبر حسابها على "إنستغرام" قالت فيها: "كثيرة هي القصص المأساوية التي تابعتها ولا أزال منذ حدوث الزلزال الذي ضرب أراضي الدولة التركية والشقيقة سوريا".

وأضافت: "شيء صعب جدا قصص حزينة مؤلمة كتبها القدر.. ومنها قصة هذه الطفلة الوليدة التي مست قلبي بعنف وكنت متلهفة للبحث عن طريقها وكنت مستعدة لكفالتها والتي علمت لاحقا من الصديق السينمائي محمد الأحمد وزير الثقافة السابق، بأن الطفلة التي أطلق عليها اسم آية باعتبار ولادتها وظروف وصولها إلى الدنيا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قد احتضنتها عائلة عمها شقيق والدها.. ويا رب يكون حظها من هذه الدنيا يكون أفضل مما حدث لعائلتها.. الحمد لله".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري