مركز "وقاء‬" السعودي: لا أضرار على الإنسان والنبات نتيجة انتشار الجراد النطاط بمكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في السعودية "وقاء"، بيانا، كشف من خلاله تفاصيل انتشار الجراد النطاط بمكة وتأثيره على الإنسان والنبات.

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وأوضح مركز "وقاء" أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جراد صحراوي في ملعب الشرائع بمكة المكرمة، إنما هو نوع من أنواع النطاطات يسمى "الجخاخ" أو "الجراد النطاط" وهي حشرة من جنس الجنادب (blue-winged grasshopper) تنتمي للأسرة الجرادية (Acrididae)، واسمها العلمي (Oedipoda caerulescanes).

وأكد أن هذه الحشرة تشبه حشرة الجراد الصحراوي نسبيا من حيث الشكل، إلا أنها تختلف عنها من حيث السلوك.

وأشار إلى أنه ليس لها أضرار على المحاصيل الزراعية، مبينا أنها تتواجد بكثافة في الطرقات وعلى المصابيح في فترة المساء.

وأفاد المركز بأن هذه الحشرة لا يمكن أن تشكل مجموعات كبيرة تنتقل على شكل أسراب ولا تنتقل إلى مسافات بعيدة، وهي ليست ضارة ولا تؤثر على النباتات أو الإنسان.

المصدر: "عكاظ"