مصري يطالب بإعدام قاتل ابنته على الهواء

طالب والد نيرة أشرف، فتاة المنصورة التي قتلت على يد صديقها بإعدام المتهم على الهواء بعد قرار محكمة النقض رفض الطعن المقدم من المتهم على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياتها.

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وقال والد الضحية في أول تعليق له بعد الحكم: "إن القضاء أنصفنا.. الحمد لله تحققت عدالة السماء"، نفسي أشوف جزء من تنفيذ الإعدام وأشوفه وهو لابس البدلة الحمراء وجزء منه على الهواء.

ووجه والد نيرة أشرف رسالة إليها في قبرها بعد تأييد حكم الإعدام على المتهم محمد عادل، قائلا إنها الآن تستطيع أن ترتاح في قبرها وتطمئن روحها: نامي وارتاحي بقى يا بنتي، هي النهارده تقدر تنام وترتاح لأن حقها رجعلها.

وتابع والدة نيرة أشرف، أن: كل من تسبب في حالة الضغط النفسي التي كنت أمر بها في الفترة الماضية منذ أن حدثت القضية منه لله، موضحا: كل واحد يديله على قد نيته وحسبي الله ونعم الوكيل، ومبسوط إن بنتي حقها رجع الحمد لله.

وقدم الشكر للمحامي دفاع المجني عليها.

وطالب بحضوره في أثناء تنفيذ الحكم، مردفا: كل الناس شافتها وهي يتم إنهاء حياتها بطريقة بشعة أمام سور الجامعة داخل الشارع، ولم أقم عزاء حيث أغلقت منزلي على نفسي.

وأكمل: لو أتيحت لي الفرصة لسؤال محمد عادل، سيكون سؤال ما الإفادة التي لحقت بك بعد أن أنهيت حياة نيرة؟، مردفا: هقوله استفدت أيه منك لله ما كنت سبتها عايشة؟.

المصدر: القاهرة 24