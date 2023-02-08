في ذكرى وفاته.. أرملته الملكة نور: الملك الأردني الراحل حسين بن طلال "ملك القلوب والإنسانية" (صورة)

تزامنا مع ذكرى وفاة زوجها الملك الأردني حسين بن طلال، نشرت أرملته الملكة نور، تغريدة وصورةً جمعتها به، معبرة عن اشتياقها له.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت الملكة نور الحسين، صورة تجمعها مع الملك الأردني الراحل حسين بن طلال، وأعربت في تغريدة ثانية عن تأثرها بزوجها الملك الراحل، واصفة إياه بـ"ملك القلوب والإنسانية".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تغريدات الملكة نور الحسين في ذكرى وفاة زوجها الراحل، داعين له بالرحمة.

رحم الله الحسين بن طلال الباني 🤍@HamzahHKJpic.twitter.com/SWYxHmgSm3 — 𝓢𝓐𝓑𝓐 𝓝𝓞𝓞𝓡 (@sabanoo07505009) February 7, 2023

جدير بالذكر أن الملك الثالث للمملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن طلال توفي في السابع من فبراير عام 1999 بعد أن عانى لعدة سنوات من مرض السرطان.

المصدر: RT