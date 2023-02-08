مفتي عمان يتوجه بكلمات مؤثرة لمنكوبي الزلزال المدمر

بكلمات مؤثرة، تقدم مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد الخليلي، بخالص مواساته وتعازيه للشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال المدمر،

وعلى حسابه في "تويتر"، أحمد الخليلي: "إنا لنواسي من أعماق قلوبنا الشعبين المسلمين الشقيقين الشعب السوري والشعب التركي على المصاب الجلل بالكارثة التي أتت على كثير من الأعزة بسبب تأثير الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين العزيزين".

وأضاف الخليلي: "وإنا إذ نواسي كل مصاب في مصيبته ندعو الله تعالى أن يدفع كل ضر مخوف عن الشعبين الشقيقين وعن جميع المسلمين والمجتمع الإنساني بأسره، وأن يتغمد الشهداء الأبرار في الحادث الجلل بواسع رحمته وأن يعوض جميع الفاقدين خيرا ويؤجرهم في مصيبتهم وتلك هي مصيبة الأمة جميعا".

وتابع: "وما الابتلاء إلا من سنن الله في عباده ليبلو الصابرين بالشدائد كما يبلو الشاكرين بالنعم، والله ما أخذ وما أعطى؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون".

إنا لنواسي من أعماق قلوبنا الشعبين المسلمين الشقيقين الشعب السوري والشعب التركي على المصاب الجلل بالكارثة التي أتت على كثير من الأعزة بسبب تأثير #الزلزال المدمر الذي أصاب البلدين العزيزين.

وندعو الله تعالى أن يدفع كل ضر مخوف عن الشعبين الشقيقين، وعن جميع المسلمين. pic.twitter.com/d0LKWCMHcG — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 6, 2023

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: RT