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حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 8000 قتيل وعشرات آلاف الجرحى

"فرحة وسط مخاض الحزن".. إنقاذ عائلة سورية بعد مكوثها 40 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

مجتمع

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة الناس وتصفيقهم أثناء خروج أفراد عائلة أحياء بعد 40 ساعة قضوها تحت أنقاض منزلهم المدمر في سوريا.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، معربين عن فرحهم لهذا الحدث وسط الدمار الهائل والواقعة الأليمة التي حلت بشعبي تركيا وسوريا.

وأظهر الفيديو إنقاذ 3 أطفال، ورجل، حيث ارتفعت أصوات الحضور بالتهليل، معبرين عن فرحتهم.

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوّة 7.7 درجة تركيا وسوريا، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين، كما دمر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

المصدر: RT

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