"فرحة وسط مخاض الحزن".. إنقاذ عائلة سورية بعد مكوثها 40 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق فرحة الناس وتصفيقهم أثناء خروج أفراد عائلة أحياء بعد 40 ساعة قضوها تحت أنقاض منزلهم المدمر في سوريا.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، معربين عن فرحهم لهذا الحدث وسط الدمار الهائل والواقعة الأليمة التي حلت بشعبي تركيا وسوريا.

وأظهر الفيديو إنقاذ 3 أطفال، ورجل، حيث ارتفعت أصوات الحضور بالتهليل، معبرين عن فرحتهم.

بفضل الله، إنقاذ عائلة كاملة بعد أكثر من 40 ساعة من عمليات الإنقاذ للدفاع المدني في الشمال السوري.



الحمدلله استطعنا رؤية خبر جميل في هذه الأيام الحزينة، هذا الفيديو زرع في نفوسنا التفاؤل والأمل بإنقاذ ما تبقى من العوائل.. #زلزال_سورياpic.twitter.com/ir1y9GXcxm — Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) February 7, 2023

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوّة 7.7 درجة تركيا وسوريا، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين، كما دمر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

المصدر: RT