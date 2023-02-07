بالفيديو.. لحظات مؤلمة لانتشال أطفال من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال

انتشل عمال الإنقاذ عددا من الأطفال من تحت الركام إثر الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا، وأظهرت لقطات فيديو حالات من الفزع والهلع انتابت هؤلاء الأطفال.

وتقول مصادر رسمية ومنظمات أغاثة إن عددا كبيرا من الأشخاص ما يزالون محتجزين تحت الانقاض في مختلف المناطق السورية.

وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة مع تراجع فرص بقاء العالقين على قيد الحياة مع مرور الوقت.

الطفل البطل "هارون" طفل ساعدنا في إنقاذ نفسه عندما تحلى بالشجاعة وتمسك بالأمل بين أنقاض منزله المدمر في قرية جنديرس في ريف #حلب الشمالي بسبب الزلزال، أنقذته فرقنا الليلة الماضية.#الخوذ_البيضاء#زلزال_سوريا#سورياpic.twitter.com/irxrvV11NO — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

"عمو مشان الله طالعوني….يالله جيناك ياعمو"

لحظات من إنقاذ طفل من بلدة جنديرس في ريف عفرين شمالي #حلب، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة فجر الأمس.#الخوذ_البيضاء#زلزال_سوريا#سورياpic.twitter.com/nIkQ0F8ey1 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023

#زلزال_تركيا_سوريا

حصيلة تدخل فريق البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية

تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري من إنقاذ تحت الردوم بمنطقة أديامان بتركيا 01 طفل رضيع حي، فيما تتواصل عملية إنقاذ الام جارية تحت الأضواء الكاشفة

كما تمكن الفريق من انتشال جثتي 02 شخصين متوفيين (راجل وإمرأة). pic.twitter.com/TDYg1tsubq — Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 7, 2023

"عمو مشان الله طالعوني"

إنقاذ طفل شمال #حلب بسوريا بعد الزلزال المدمر



مهمتنا الآن في الميدان الإسعاف والدواء والغذاء والإيواء.



أغيثوا ضحايا الزلزال!

للتبرع : https://t.co/urnnrGwByL#زلزال_تركيا#زلزال_سوريا_تركيا#زلزال_سوريا#هزة_أرضيةpic.twitter.com/ukpcG04Hew — مؤسسة الخير ـ مكتب الشرق الأوسط (@AKFMiddleEast) February 7, 2023

#حلب - إنقاذ طفل منذ قليل في منطقة المشارقة بعد قضائه حوالي ٤٠ ساعة تحت الأنقاض#سوريا#زلزال_سورياpic.twitter.com/h1nlKJiW9x — التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) February 7, 2023

تمكن فريق البحث والإنقاذ الخاص بنا من إنقاذ طفل رضيع من تحت الأنقاض ولله الحمد..#الخيرات_للمساعدات#زلزال. pic.twitter.com/kGBtQ8JGvt — الخيرات للمساعدات (@hayratyardimAr) February 7, 2023

المصدر: RT