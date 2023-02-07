بالفيديو.. لحظات مؤلمة لانتشال أطفال من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال
انتشل عمال الإنقاذ عددا من الأطفال من تحت الركام إثر الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا، وأظهرت لقطات فيديو حالات من الفزع والهلع انتابت هؤلاء الأطفال.
وتقول مصادر رسمية ومنظمات أغاثة إن عددا كبيرا من الأشخاص ما يزالون محتجزين تحت الانقاض في مختلف المناطق السورية.
وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة مع تراجع فرص بقاء العالقين على قيد الحياة مع مرور الوقت.
الطفل البطل "هارون" طفل ساعدنا في إنقاذ نفسه عندما تحلى بالشجاعة وتمسك بالأمل بين أنقاض منزله المدمر في قرية جنديرس في ريف #حلب الشمالي بسبب الزلزال، أنقذته فرقنا الليلة الماضية.#الخوذ_البيضاء#زلزال_سوريا#سورياpic.twitter.com/irxrvV11NO— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023
"عمو مشان الله طالعوني….يالله جيناك ياعمو"— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 7, 2023
لحظات من إنقاذ طفل من بلدة جنديرس في ريف عفرين شمالي #حلب، بعد الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة فجر الأمس.#الخوذ_البيضاء#زلزال_سوريا#سورياpic.twitter.com/nIkQ0F8ey1
#زلزال_تركيا_سوريا— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) February 7, 2023
حصيلة تدخل فريق البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية
تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري من إنقاذ تحت الردوم بمنطقة أديامان بتركيا 01 طفل رضيع حي، فيما تتواصل عملية إنقاذ الام جارية تحت الأضواء الكاشفة
كما تمكن الفريق من انتشال جثتي 02 شخصين متوفيين (راجل وإمرأة). pic.twitter.com/TDYg1tsubq
"عمو مشان الله طالعوني"— مؤسسة الخير ـ مكتب الشرق الأوسط (@AKFMiddleEast) February 7, 2023
إنقاذ طفل شمال #حلب بسوريا بعد الزلزال المدمر
مهمتنا الآن في الميدان الإسعاف والدواء والغذاء والإيواء.
أغيثوا ضحايا الزلزال!
للتبرع : https://t.co/urnnrGwByL#زلزال_تركيا#زلزال_سوريا_تركيا#زلزال_سوريا#هزة_أرضيةpic.twitter.com/ukpcG04Hew
#حلب - إنقاذ طفل منذ قليل في منطقة المشارقة بعد قضائه حوالي ٤٠ ساعة تحت الأنقاض#سوريا#زلزال_سورياpic.twitter.com/h1nlKJiW9x— التغريدة السورية (@TheSyrianTweet) February 7, 2023
تمكن فريق البحث والإنقاذ الخاص بنا من إنقاذ طفل رضيع من تحت الأنقاض ولله الحمد..#الخيرات_للمساعدات#زلزال. pic.twitter.com/kGBtQ8JGvt— الخيرات للمساعدات (@hayratyardimAr) February 7, 2023
المصدر: RT