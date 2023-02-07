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أ ف ب: حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 7100 قتيل

بالفيديو.. لحظات مؤلمة لانتشال أطفال من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظات مؤلمة لانتشال أطفال من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال
Gettyimages.ru
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انتشل عمال الإنقاذ عددا من الأطفال من تحت الركام إثر الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا، وأظهرت لقطات فيديو حالات من الفزع والهلع انتابت هؤلاء الأطفال.

وتقول مصادر رسمية ومنظمات أغاثة إن عددا كبيرا من الأشخاص ما يزالون محتجزين تحت الانقاض في مختلف المناطق السورية.

وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة مع تراجع فرص بقاء العالقين على قيد الحياة مع مرور الوقت.

المصدر: RT

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