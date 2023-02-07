"حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك".. "ضيعة ضايعة" باتت "ضيعة مدمرة" جراء الزلزال

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور توثق تضرر المنازل في قرية السمرا السورية، التي جرت فيها أحداث مسلسل "ضيعة ضايعة" الشهير، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور، معربين عن حزنهم لما خلفه الزلزال من أضرار بشرية ومادية أليمة، حيث علق العديد على الصور بالجملة الافتتاحية للمسلسل: ""حتى الناجي الوحيد لم يعد كذلك".

في حين تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

المصدر: RT