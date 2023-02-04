الأردن..إحراق مركبة في منطقة المفرق والأمن يحقق (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في الأردن مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بإضرام النار في مركبة بمنطقة الحميدية في البادية الشمالية بالمفرق.
ونقل موقع "خبرني" الإخباري عن مصدر أمني قوله إن التحقيق جار في المقطع المتداول وفي حال صدور النتائج ستتم الملاحقة القانونية للفاعلين.
إحراق مركبة في المفرق #عمون#الاردنpic.twitter.com/tKVuZZENYL— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) February 4, 2023
المصدر: "خبرني" + "عمون"