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الأردن..إحراق مركبة في منطقة المفرق والأمن يحقق (فيديو)

مجتمع

الأردن..إحراق مركبة في منطقة المفرق والأمن يحقق (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في الأردن مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بإضرام النار في مركبة بمنطقة الحميدية في البادية الشمالية بالمفرق.

ونقل موقع "خبرني" الإخباري عن مصدر أمني قوله إن التحقيق جار في المقطع المتداول وفي حال صدور النتائج ستتم الملاحقة القانونية للفاعلين.

المصدر: "خبرني"  + "عمون"

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