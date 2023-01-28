جدل بعد انتشار فيديو لأردني يجبر ابنه على إجراء اختبار الكحول على طريقة رجال الشرطة (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يجبر ابنه على اختبار الكحول في المنزل.

ووثق الفيديو طلب الأب الأردني من ابنه الشاب أن ينفخ بالون ويشم أنفاسه ليعرف إن كان الأخير يتأخر في العودة للمنزل لأنه يتناول الكحول.

الاردن :

اب .. ينفذ إجراء فحص الكحول بعدما دخل أبنه للبيت متأخراً اخر الليل 😅 pic.twitter.com/pKyXlteslD — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 28, 2023

المصدر: "تويتر"