قائم مقام أربيل يعلق على مقطع فيديو يظهر طفلة ترقص في أحد الملاهي الليلية (فيديو)

نفى قائم مقام مدينة أربيل بإقليم كردستن العراق، نبز عبد الحميد، الأنباء المتداولة حول مقطع فيديو يظهر طفلة ترقص في أحد الملاهي الليلية، مؤكدا أنه ليس في مدينة أربيل.

ويأتي ذلك بعد أن انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طفلة ذات 10 -12 عاما ترقص الى جانب مجموعة راقصات في أحد الملاهي الليلية، وذكرت أنباء أن الملهى في مدينة أربيل.

من جهته، قال قائممقام مدينة أربيل نبز عبد الحميد لشبكة "رووداو" الإعلامية موضحا: "انتشرت شائعة حول طفلة ترقص في أحد الملاهي الليلية بأربيل، وبعد إجراء تحقيقات كاملة، تبين أن المقطع قديم وتم تصويره في بغداد".

وأكد أن "أي فعل من هذا النوع في أربيل، سيتم التعامل معه وفق القانون، سيغلق المكان ويعاقب مالكه".

قائممقام أربيل عن فيديو رقص طفلة بأحد الملاهي لرووداو: ليس بالمحافظة pic.twitter.com/WDRsTa4TPs — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) February 4, 2023

المصدر: "رووداو"