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وداع "مؤثر" .. طلاب سعوديون يودعون زميلهم الباكستاني العائد لوطنه لدفن والده (فيديو)

مجتمع

وداع
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مؤثر" يوثق ردة فعل طلاب سعوديين في مدرسة لتحفيظ القرآن، تجاه زميلهم الباكستاني بعدما قرر الرحيل عن المملكة عقب وفاة والده.

وعلى صفحتها في "تويتر"، نشرت  مدرسة البشائر الابتدائية لتحفيظ القرآن في محافظة بيشة مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، حيث ظهر  اصطفاف عدد كبير من الطلاب على الجانبين، في وداع زميلهم، قبل أن ينضم إليهم المعلمون ويقدمون له شهادة تقدير.

وأعرب الطالب عن شكره للجميع، كما وجه الشكر للسعودية قائلا: "شكراً يا السعودية".

وكانت أسرة الطالب قد قررت العودة إلى وطنها بعد وفاة والده، ما دفع إدارة المدرسة إلى تنظيم حفل وداع له.

المصدر: RT

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