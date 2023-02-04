وداع "مؤثر" .. طلاب سعوديون يودعون زميلهم الباكستاني العائد لوطنه لدفن والده (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مؤثر" يوثق ردة فعل طلاب سعوديين في مدرسة لتحفيظ القرآن، تجاه زميلهم الباكستاني بعدما قرر الرحيل عن المملكة عقب وفاة والده.

وعلى صفحتها في "تويتر"، نشرت مدرسة البشائر الابتدائية لتحفيظ القرآن في محافظة بيشة مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، حيث ظهر اصطفاف عدد كبير من الطلاب على الجانبين، في وداع زميلهم، قبل أن ينضم إليهم المعلمون ويقدمون له شهادة تقدير.

وأعرب الطالب عن شكره للجميع، كما وجه الشكر للسعودية قائلا: "شكراً يا السعودية".

وكانت أسرة الطالب قد قررت العودة إلى وطنها بعد وفاة والده، ما دفع إدارة المدرسة إلى تنظيم حفل وداع له.

عندما يكون الإنسان هو محور الإهتمام

تسقط الطبقيات والعنصرية والجنسية واللون والعرق واللغة

ويبقى الحب الذي فطره الله في قلوب خلقه#جنسيتي_إنسان

شكرًا ابتدائية وتحفيظ البشائر

مثال رائع على إنسانية المملكة ممثلة في كل فرد فيها

وأهم قطاع في تنشأة جيل الرؤية #التعليمhttps://t.co/KGHTX7CpFU — Trad Basonbul طراد باسنبل (@Trad_B) February 4, 2023

المصدر: RT