بعد 3 أشهر من اختفائها .. العثور على "مفقودة خميس مشيط" في السعودية

كشف أحد أقرباء الطفلة لينا محمد في السعودية، المعروفة إعلاميا بـ"مفقودة خميس مشيط" ، عن العثور عليها وهي بصحة جيدة.





وعلى حسابه في "تويتر"، أعلن موسى الفيفي العثور على المفقودة لينا محمد، مشيرا إلى أن رسائل وردته أكدت نبأ العثور عليها، حيث أوضح أنها بصحة جيدة، في خبر تناقلته وسائل إعلام محلية.

هذا ولم يتم الكشف عن تفاصيل ومكان العثور على "مفقودة خميس مشيط".



وكانت والدة الطفلة لينا قد ناشدت المساعدة في العثور على نجلتها التي اختفت منذ شهرين عندما ذهبت إلى المدرسة لتقديم الاختبارات وعند خروجها من المدرسة لم تجدها الأم، حيث تم البحث عنها في كل مكان لكن دون جدوى، مشيرة إلى أنها كانت المسؤولة عن طعامها وملبسها بسبب إعاقة الطفلة في النمو العقلي.

بلغنا قبل قليل نبأ العثور على ابنتنا #مفقوده_خميس_مشيط ولله الحمد والمنة، وهي بصحة جيدة حسب ما وصلنا..

الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه..🤲🏼 https://t.co/REuK1eFzVC — Mousa Al-Faifi ♡MBS♡ (@MErKrjfajs) January 31, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية