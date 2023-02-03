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تداول تصريحات معلق سياسي أمريكي عن السعودية ورؤية 2030 بالاقتصاد الرقمي بعيدا عن البترودولار (فيديو)

مجتمع

تداول تصريحات معلق سياسي أمريكي عن السعودية ورؤية 2030 بالاقتصاد الرقمي بعيدا عن البترودولار (فيديو)
Globallookpress
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انتشر في مواقغ التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحديث المعلق السياسي الأمريكي غلين بيك عن قوة السعودية ورؤية 2030 في الاقتصاد الرقمي بعيدا عن البترودولار.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أوضح غلين بيك خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: "كنت أقول منذ عام 2008، أروني مسارا لن ينهار فيه الدولار، وفي كل مرة كنت أتلقى إجابتين من المختصين..الدولار الأمريكي هو الطريقة الوحيدة لأي شخص في أي دولة لشراء النفط هذا يسمى" البترودولار".صحيح..ولكن ماذا سيحدث لو سقط البترودولار؟ لن يسقط أبدا".

وأضاف بيك: "السعودية حليف قوي لنا، وهم يعرفون ماذا سيفعل التخلي عن البترودولار بصديقتهم وحليفتهم الولايات المتحدة، لذا هذا لن يحدث أبدا".

واستطرد:" حسنا، خمنوا ما حدث للتو في المنتدى الاقتصادي العالمي؟ شيء لن يحدث أبدا.. قال السعوديون..نحن لا نمانع أي عملة، ولن نكون انتقائيين، يمكنم شراء النفط بطرق أخرى..بالطبع لنجرب ذلك".

وأكمل: "ما هي الرؤية 2030؟ إنها مبادرة إعادة التعيين الكبرى، التي يريدون بها الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والسيطرة على الانبعاثات الكربونية، إنها السعودية..لم عساهم يفعلون هذا؟ لأن السعودية حصلت على تمويل للاستدامة، وتقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، فيما يعرف بالاقتصاد الرقمي، ما يعني أن النخبة السعودية جاهزة للتخلي عن الدولار وحتى النفط، مقابل المشاركة في اقتصاد من نوع جديد، وعالم من نوع آخر".

المصدر: RT

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