السعودية تحصل على دعم دولة أوروبية جديدة لاستضافة حدث عالمي

أفادت صحيفة "الوطن" السعودية بأن ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض "إكسبو" العالمي حظي بدعم دولي جديد.

وأوضحت "الوطن" أن مجلس الوزراء البلغاري قرر دعم ملف المملكة، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين الجانبين والروابط المشتركة التي تجمعهما.

ونقلت عن مجلس الوزراء البلغاري بيانا قال فيه إن بلغاريا "تأخذ بعين الاعتبار العلاقات القائمة مع المملكة العربية السعودية وتعتبرها شريكا استراتيجيا في الشرق الأوسط"، حيث تتوقع الحكومة البلغارية أن يساهم دعم ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030 والمشاركة الفاعلة فيه إلى "تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكذلك جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب "الوطن"، فقد أشادت الحكومة البلغارية بالتقدم الذي تشهده المملكة العربية السعودية وملفها النوعي قائلة إن أهم ما يميز الترشيح السعودي لـ"إكسبو 2030" هو "التطور الديناميكي للمملكة والتطبيق الواسع للتقنيات الجديدة، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على التقاليد والالتزام بمكافحة تغيّر المناخ".



جدير بالذكر أن العاصمة السعودية الرياض، بعد تقديم ملف ترشيحها في سبتمبر الماضي، تتنافس مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض - مقرّه العاصمة الفرنسية باريس، مدنا في 4 دول لاحتضان الحدث المهم، وتضم بجانب المملكة العربية السعودية (الرياض)، كلا من كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا).

وتقام معارض "إكسبو" الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.

المصدر: "الوطن" السعودية