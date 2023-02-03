شاهد.. "فستان من الذهب" بسعر خيالي يثير جدلا في مصر!

أثار إعلان عن بيع "فستان من الذهب" من قبل إحدى الشركات المتخصصة ببيع المجوهرات في مصر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة في إعلان عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "فستان من الذهب، الوزن 9 كيلو، السعر 15.7 مليون جنيه، متاح التوصيل مجانا، وخصم 10% للعميل الأول".

وأضافت: "سيتم عرصة الجمعة، في مهرجان الذهب بمدينة الزقازيق"، التابعة لمحافظة الشرقية شمال مصر.

وتسبب الإعلان بحالة كبيرة من والغضب والاستنكار، حيث اعتبره نشطاء بمثابة استفزاز لمشاعر المواطن، في ظل ما يعانيه من ارتفاع الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مصر.

على إثر ذلك، علقت الشركة على المنشور الخاص بها قائلة: "لما تهزر وتقلب جد بس ده مايمنعش إن الفستان تحفة ويجنن"، لتنفي بذلك وجود الفستان، مشيرة إلى أن الإعلان مجرد دعابة للشركة لجذب المزيد من المتابعين.

المصدر: RT