مصر.. شاهد الفيديو المتسبب في القبض على فتاة العباءة المثيرة للجدل

ألقت الشرطة المصرية القبض على صانعي المحتوى بسمة حجازي الشهيرة بوردة ومحمد حسام وآخرين بعد نشرهم فيديو "الزيارة" الساخر.

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المقطع يصور مشهدا تمثيليا كوميديا وهو ما أثار الانتقادات على وسائل التواصل بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالإرهاب.

وأمرت جهات التحقيق المختصة في مصر بحبس محمد حسام الدين الشهير بـ"بسة" وبسمة حجازي الشهيرة بـ "وردة" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أهدافها نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام.

وجاء القرار بعد رصد جهات التحقيق المعنية بث بسمة حجازي أخبارا كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية