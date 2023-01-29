مصر.. تفاصيل القبض على فتاة العباءة المثيرة للجدل

كشفت المحامية المصرية، هدى عبد الوهاب، تفاصيل القبض على البلوغر بسة ووردة في منشور لها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وقالت المحامية المصرية إن جهات التحقيق المعنية قررت حبس وردة وبسة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق فيما هو منسوب إليهما من الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وجاء القرار بعد رصد جهات التحقيق المعنية بث بسمة حجازي أخبارا كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.

كما قررت جهات التحقيق المعنية حبس محمد حسام الدين "بسة" بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستغلال نشر فيديوهات تحوي معلومات كاذبة.

وظهرت البلوغر بسمة حجازي، وهي مقيمة بمحرم بك، وسط الإسكندرية، خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تقديم فيديوهات مصورة وبعض الصور الخاصة لها بعباءة سوداء أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية