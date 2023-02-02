كبير المفتين في دبي: الزوج غير ملزم بدفع مخالفات الزوجة والأبناء والوالدين المرورية

أكد كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد بن عبد العزيز الحداد، أن الزوج غير ملزم شرعا ولا قانونا بدفع مخالفات مرورية ترتكبها عائلته.

وأضاف الحداد أن الزوج غير ملزم كذلك بدفع تعويض الحوادث التي يرتكبها غيره.

وصرح مدير إدارة الإفتاء بأن هذه الأشياء ليست نفقات، وإنما هي جنايات، عمدا كانت أو خطأ، يتحملها المتسبب فيها وحده، سواء كانت الزوجة ذات عمل أو ربة بيت.

وأفاد آباء بأنهم تكبدوا مبالغ كبيرة مترتبة على مخالفات مرورية لا تخصهم، إذ ارتكبها أبناؤهم وزوجاتهم، كما تحملوا نقاط مرورية على رخصهم، وتعويضات مالية عن حوادث مرورية لم يتسببوا فيها.

وأشاروا إلى أن المخالفات المرورية باتت واحدة من أسباب الخلافات الأسرية المتكررة داخل المنازل.

وتساءل الآباء هل أن ولي الأمر ملزم بدفع المخالفات المرورية التي يرتكبها الأبناء أو الزوجات، أو تحمل المبالغ المالية المترتبة على الحوادث المرورية التي يرتكبونها، خصوصا إذا كانوا يعملون ولديهم دخل.

كما تساءلوا هل هذا الإلزام يدخل ضمن النفقة التي أقرها القانون والشرع، وهو ما رد عليه كبير المفتين في دبي مؤكدا أن كل ذلك غير ملزم شرعا ولا قانونا.

المصدر: "الإمارات اليوم"