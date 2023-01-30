البحرين تستضيف 14 عرسا في الربع الأول من 2023

أعلنت الهيئة البحرينية للسياحة والمعارض أنها تكثّف جهودها لاستقطاب المزيد من حفلات الزفاف من الدول الأجنبية، سواء لمواطني تلك الدول أو الجاليات المقيمة فيها.

وأكّد رئيس الهيئة، علي قائدي، أن الهيئة تكثف جهودها لاستقطاب المزيد من حفلات الزفاف من مختلف الدول والقارات كآسيا وأوروبا وإفريقيا والأمريكيتين وأستراليا، سواء لمواطني تلك الدول أو الجاليات المقيمة فيها، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مثالية لاستضافة الأعراس والاحتفالات، وذلك من خلال الخطة الموضوعة والتي تشتمل على استقطاب حفلات الأعراس الكبرى واستضافة منظمي حفلات الأعراس الدوليين.

إقرأ المزيد

وأشار قائدي إلى أن البحرين استضافت في الربع الأول من العام الجاري 14 عرسا 2023 لعائلات تتحدر أو تقيم في عدة دول مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، إضافة إلى الصين، وأستراليا، وكندا وغيرها من الدول.

ونوّه رئيس الهيئة إلى أن البحرين هيأت أماكن الجذب السياحي فيها كالمرافق السياحية ذات التصانيف العالمية العالية وكذلك الجزر والمواقع التراثية والشواطئ وحلبة البحرين الدولية وغيرها من المواقع لتقام فيها حفلات الأعراس، وأن الهيئة تعمل مع المنشآت السياحية في القطاع الخاص من فنادق ومنتجعات على تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لإقامة حفلات الزفاف، وتنسّق مع الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج وغيرها من أجل توفير جميع الخدمات المطلوبة.

ومن جهته أشار علي حسن فولاذ، مستشارالسياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى أن الهيئة تمكنت خلال فترة زمنية قياسية من تحويل فكرة الترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة لحفلات الزفاف والأعراس والمناسبات الاجتماعية إلى علامة تجارية بارزة تشكل المقصد الأبرز للمناسبات على الخريطة الإقليمية، وذلك عن طريق استهداف الأسواق الخليجية والعالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض استضافت أكثر من 54 عرساً خلال الفترة ما بين2017 ونهاية عام 2022، حضرها ما مجموعه 20000 مدعو من خارج المملكة.

المصدر: صحيفة الأيام