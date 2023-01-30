كيم كارداشيان تقاضي رجلا يدعي أنها زوجته

حصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على أمر تقييدي ضد معجب مهووس، دخل إلى منزلها مرات عدة زاعما أنها زوجته، كما قام بإرسال طرود مشبوهة إلى منزلها.

وقالت كارداشيان (42 عاما)، في مستندات المحكمة، إن الرجل الذي يدعى جوميني فيكتور زيجلر (28 عاما) بدأ في الاتصال بها منذ الشهر الماضي، ونشر رسائل بذيئة عنها عبر الإنترنت ووصفها بزوجته.

وذكرت أيضا، أن زيجلر أرسل مجموعة من الأغراض إلى منزلها، مثل خاتم من الألماس ومفاتيح غرفة فندق، مشيرة إلى أنه لديه خلفية إجرامية تتعلق بالأسلحة والتهديدات الموجهة.

وكتبت كارداشيان وهي أم لأربعة أطفال: "لم أعطه عنواني ولم أطلب منه أن يرسل لي هذه الطرود.. أنا قلقة بشأن مدى اعتقاده الوهمي بأننا في علاقة حميمة، لا سيما لأنه يبدو أنه قد أنفق أموالا كثيرة في شراء أشياء لإرسالها إلي".

ومنحت المحكمة كارداشيان أمرا تقييديا مؤقتا ضد زيجلر، ومن المقرر عقد جلسة رسمية للمحكمة الشهر المقبل. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها نجمة تلفزيون الواقع مع مطارد مزعوم.

ففي الشهر الماضي، حصلت كارداشيان على أمر تقييدي لمدة خمس سنوات ضد أندريه بيرسود، الذي ظهر في منزلها ثلاث مرات في أغسطس 2022 وادعى أنه مسلح.

في مايو 2021، منحت كيم أمرا تقييديا ضد تشارلز بيتر زيلينوف البالغ من العمر 32 عاما، بعد أن ضايقها لأشهر متتالية.

المصدر: page six