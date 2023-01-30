بعد واقعة الممرضة.. صحيفة سعودية تفتح "الملف الأسود لكوادر طبية"

بعد الكشف عن قيام مواطنة سعودية تعمل ممارسة صحية بالاعتداء على 11 طفلا من حديثي الولادة "رضع"، فتحت صحيفة "سبق" السعودية "الملف الأسود لكوادر طبية".

وقالت الصحيفة إن هذه الحادثة فتحت الأعين على سجل من الحوادث المشابهة، مبينة أن ما حدث ليس سابقة أولى في سجل أخطاء بعض الكوادر الطبية التي وقعت في المحظور، وارتكبت جرائم أوقعتهم في قبضة الأجهزة الأمنية.

وذكرت أن مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع، أظهرت أن الممرضة قامت بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضع، كما رصدت المشاهد قيامها أيضا بالاعتداء على وجه رضيع بالضرب ثلاث مرات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الممرضة، لتكشف التحقيقات أنها قامت بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلا رضيعا، مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل.

وقبل أيام، ضبطت الإدارة الصحية في المدينة المنورة طبيبا يعمل في مجمع طبي عام، قالت إنه كان يمنح إجازات مرضية غير نظامية لمرضاه مقابل عطاء مادي منهم؛ حيث تمت إحالته إلى الجهات المختصة.

كما تمكنت هيئة مكافحة الفساد من القبض على استشاريين اثنين بتهمة إعداد تقارير طبية تظهر أنهما أجروا 18953 عملية، ومطالبة المستشفيات بدفع 87 مليون ريال سعودي.

وفي عام 2021، ضبطت "صحة جدة" -بالتعاون مع شرطة محافظة جدة- عاملا يدير عيادة بحي كيلو 14 في شقة بمنزل شعبي جنوب شرق المحافظة مخالفة للاشتراطات الصحية؛ وذلك بعد ورود بلاغ بشأن وجود شخص يبيع أدوية محظورة تُستخدم في الإجهاض.

وفي عام 2018، أوقفت الشرطة طبيبا بيطريّا، أجرى جراحات تجميل للإبل؛ حيث تم توقيفه متلبسا بإجراء عمليات غش وعبث في بعض مزايين الإبل، باستخدام أدوية وإبر وعمليات معينة تم توثيقها بالكامل.

المصدر: "سبق"