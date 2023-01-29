"شكلي هبعت أجيب المأذون".. شاهد رد فعل فنان مصري على حديث ياسمين عز

غازل الفنان المصري الكبير طارق الدسوقي، الإعلامية ياسمين عز، خلال حواره معها في حلقة اليوم السبت من برنامجها "كلام الناس".

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وقال الدسوقي خلال حواره بالبرنامج الذي يعرض عبر قناة "إم بي سي مصر"، موجها حديثه لياسمين: "أنا شكلي هبعت أجيب المأذون قبل الحلقة ما تخلص". لترد عز قائلة: "إحنا إخوات يا أستاذ طارق، أنا أخت الضيوف في البرنامج".

وعن العلاقة بين الرجل والمرأة، قال الدسوقي، إنه يجب أن يكون هناك نقاش بين الطرفين عند التعامل مع أي موضوع، مشيرا إلى أنه على كل طرف أن يعرض وجهة نظره.

وأضاف أنه عند اختلاف وجهتي النظر بين الزوج وزوجته، فإنه يرى أن الكلمة الأخيرة لا بد أن تكون للزوج، لأنه من سيتحمل تبعات أي قرار سواء سلبية أو إيجابية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية