رحيل الداعية السعودي عبد الله بانعمة صاحب نكتة "المظلة التي لم تفتح"

توفي فجر يوم الجمعة الداعية السعودي عبد الله بانعمة، الذي عرف بظرافته وسرده النكات وخاصة نكتة "المظلة"، وذلك بعد معاناة طويلة من المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة على عبد الله بانعمة بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وفق وسائل إعلام محلية سعودية.

وأصيب الداعية بوعكة صحية مفاجئة، حيث خرج في مقطع فيديو وطمأن محبيه على صحته.

وتم تداول مقطع فيديو للفقيد أشير إلى أنه كان آخر تسجيل له أثناء وعكة أصابته مؤخرا، حيث طمأن الجميع أنه بخير سائلا الجميع الدعاء له.

وبانعمة من الشخصيات المؤثرة، حيث عرفه الملايين منذ أعوام طويلة عندما تغلب على مرضه وإعاقته ليصبح داعية يقدم الدروس والمحاضرات الدينية بالمساجد والمواقع المختلفة.

وكان الراحل قد أصيب بشلل رباعي منذ 31 عاما، عندما كان يدرس بالصف الأول الثانوي، حيث كان في نزهة مع بعض أصدقائه وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض، وإصابته بالشلل.

ودخل وسم "#وفاه_الداعية_عبدالله_بانعمه" الترند السعودي في موقع "تويتر"، حيث نعاه آلاف الناشطين الذين عددوا مآثره.

وأشار عدد من الناشطين على "تويتر" إلى أن الصلاة على جثمانه كانت اليوم عقب صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف.

بعد رحلة دعوية ناجحة .... وفاة الداعية الإسلامي المقعد #عبد_الله_بانعمة في #السعودية بعمر ناهز الخمسين عاماً.

..........#smcpic.twitter.com/RLLz1kMAKn — مركز شعاع الإعلامي ـ smc (@shuaamed) January 27, 2023

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويجعل ما أصابه رفعة في منزلته وزيادة في درجاته في الجنة وإنا لله وإنا إليه لراجعون.#عبدالله_بانعمة_في_ذمة_الله#الافلاج#الافلاج_نيوزpic.twitter.com/Zz4t4jgGYz — صحيفة الأفلاج نيوز (@aflajnews) January 27, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية