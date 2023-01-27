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رحيل الداعية السعودي عبد الله بانعمة صاحب نكتة "المظلة التي لم تفتح"

مجتمع

رحيل الداعية السعودي عبد الله بانعمة صاحب نكتة
AP
رحيل الداعية السعودي صاحب نكتة "المظلة التي لم تفتح"
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توفي فجر يوم الجمعة الداعية السعودي عبد الله بانعمة، الذي عرف بظرافته وسرده النكات وخاصة نكتة "المظلة"، وذلك بعد معاناة طويلة من المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة على عبد الله بانعمة بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وفق وسائل إعلام محلية سعودية.

وأصيب الداعية بوعكة صحية مفاجئة، حيث خرج في مقطع فيديو وطمأن محبيه على صحته.

وتم تداول مقطع فيديو للفقيد أشير إلى أنه كان آخر تسجيل له أثناء وعكة أصابته مؤخرا، حيث طمأن الجميع أنه بخير سائلا الجميع الدعاء له.

وبانعمة من الشخصيات المؤثرة، حيث عرفه الملايين منذ أعوام طويلة عندما تغلب على مرضه وإعاقته ليصبح داعية يقدم الدروس والمحاضرات الدينية بالمساجد والمواقع المختلفة.

وكان الراحل قد أصيب بشلل رباعي منذ 31 عاما، عندما كان يدرس بالصف الأول الثانوي، حيث كان في نزهة مع بعض أصدقائه وقام بالقفز في المسبح بشكل خاطئ، ما أدى لارتطامه بالأرض، وإصابته بالشلل.

ودخل وسم "#وفاه_الداعية_عبدالله_بانعمه" الترند السعودي في موقع "تويتر"، حيث نعاه آلاف الناشطين الذين عددوا مآثره.

وأشار عدد من الناشطين على "تويتر" إلى أن الصلاة على جثمانه كانت اليوم عقب صلاة الجمعة بالمسجد النبوي الشريف.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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