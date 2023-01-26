مصر.. القبض على يوتيوبر "يوميات أنوش" لبثها محتوى خادشا للحياء مقابل دولارات (صورة)

أعلن المحامي أشرف فرحات، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة بحلوان في مصر، ألقت القبض على صاحبة قناة "يوميات أنوش" لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

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وتقدم أشرف فرحات المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة القناة التي تمتلك عددا من القنوات على مواقع التواصل.

وأوضح فرحات أن البلاغ جاء فيه أن تلك القنوات وفقا لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلا صريحا وفعلا فاضحا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.

وتابع فرحات في بلاغه، أنه "جمع عددا من مقاطع تلك القناة التي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من ذات القانون والتي تنص على الآتي:

وكشفت التحريات الألية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة بحلوان، أن صاحبة قناة يوميات أنوش تم ضبطها وبحوزتها عدد 2 هاتف محمول، وبفحصهما بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وأضافت التحريات الأولية أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، والتي تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجاري عرضها على النيابة للتحقيق.

وتبين من التحريات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجرا مقابل ذلك.

المصدر: القاهرة 24