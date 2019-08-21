أدين سائق "أوبر" مصري الجنسية في أمريكا يدعى، أحمد الجعفري، باغتصاب امرأة وهي في حالة سكر بعدما ركبت معه من كازينو بالقرب من فيلادلفيا.

وقال المحامي في مقاطعة تشيستر توم هوجان، إنه سيتم الحكم على الجعفري (27 عاما) ثم ترحيله إلى مصر، حيث قام باغتصاب الفتاة لمدة 53 دقيقة في المقعد الخلفي لسيارته، يوم 15 أغسطس الماضي.

من جانبه، قال فينسنت روبرت كوكو، مساعد المدعي العام: "كان يجب أن تكون الفتاة آمنة، كان يعلم أنها كانت ضعيفة وأنها كانت وحدها، كان يعلم أنها كانت في حالة سكر شديد"، مشيرا إلى أن السائق أعرب عن امتعاضه من طول الرحلة مع المرأة ومن قيامها بالتقيؤ في السيارة، وأضاف 150 دولارا على ثمن رحلتها.

وأكدت محامية الدفاع عن الجعفري، ميليسا بيرلوت ماكافيرتي، أن الجنس كان بالتراضي، لكن الشاب اعترف أن المرأة كانت في حالة سكر على منصة الشهود.

وقالت الضحية إنها لم تتذكر شيئا بعد مغادرتها الكازينو قرابة الساعة الثانية صباحا، لكنها استيقظت في اليوم التالي مصحوبة برضوض على فخذيها وشعورها بحدوث شيء سيئ، وذهبت إلى المستشفى للفحص.

وبعد صدور الحكم ضد الشاب المصري، أدان مسؤولو "أوبر" سلوك السائق وأكدوا "إزالته نهائيا من قائمة السائقين".

المصدر: وكالات